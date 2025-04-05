Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2025 22:17
Ceza verme zamanaşımı nedeniyle iptal edilen disiplin cezası

Merhaba. 3.5 yıl açık devamında 6 yıllık ihraç süresiyle birlikte 10 yıldır herşeye çok uzağım. Birkaç gün önce Bölge İdare kararı iptal edip lehime karar verdi. Ceza verme zamanaşımı olan 2 yıllık süre aşıldığı için kararı iptal etmişler. Birkaç sorum olacak. Tecrübesi ve bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlar ise minnettar olurum.

Konu:adli bir olay sonrası açılan idari soruşturma sonrası meslekten ihraç.

Soru 1- kararda özlük haklarının iadesi yazıyor sadece. mali ve parasal haklar vb yazmamış mahkeme. İade olduğumda geriye dönük maaşları alamayacak mıyım bu durumda yoksa özlük kavramı hepsini kapsıyor mu?

Soru 2- iade kararları sonrası forumdaki diğer konuları tek tek okudum ve genelde 30 gün içinde idarenin göreve başlattığını okudum. Sivil atamadan aradıkları, tercih yaptırdıkları, atama onayının çıkması ile son görev yerine gidip başlama ve ilişki keme yapılması ve akabinde yeni atma yerine gidilmesi. Sağlık raporu ve birkaç ay içinde de kimlik ve maaş..

Ben yıllardır hayattan ve herşeyden soğuduğum için bir karavanda adeta keşiş hayatı sürüyorum. Çoğu şeyi unuttuk bile. Evvela ikametim yok. Bu adamlar bana nasıl tebliğ yapar sizce? Telefon numaram değişti. Emniyet bana nasıl ulaşacak? Bu durumda izlemem gereken en mantıklı yol nedir sizce?

Yardımcı olabilen olursa prosedür ve süreç hakkında, bahtiyar oluruz. Saygılar.

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