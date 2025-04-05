Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2025 22:43
Gönüllü Şark Kontenjanları İle Alakalı!

Herkesin malumu gönüllü 2. bölge tercihleri bir şekilde açıldı ancak her şey belirsiz. En merak uyandırıcı şeylerden biri de "gönüllü statüsünde" olup 2. Bölge tercihi yapanların kontenjanları zorunlu 2. Bölge tercihi yapanlardan ayrı mı tutulacak yerleştirmelerde yoksa ortak havuz kontenjana karılıp zorunlu gönüllü fark etmeksizin puana göre yerleştirilecek? Hiç başkanlıktan bilgi alan oldu mu bununla ilgili?

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