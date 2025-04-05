Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2025 22:47
24 ay kıdem tenzili

Basit bir konuyla alakalı açığa alinmiştim.göreve dönmem için tarafımdan aracı vasıtasıyla rüşvet istendi.bende rüşvet isteyenin a.....s... Diye mesaj gönderdim.uslere hakaretten tarafıma adlı ve idari soruşturma açıldı.6 ay önce müfettişe ifade verdim.son savunmamı da verdim ama halen ceza onaylanmadı.neyi bekliyorlar bu konular ile bilgisi olan varmı?


Mazikalbimdeyaradir
Şef
05 Nisan 2025 23:02

Rüşvet konusunu adli makamlara tasimadiysan geçmiş olsun birde iftiradan soruşturma açarlar


Matrushka38
Aday Memur
05 Nisan 2025 23:08

Eksi veren rüşvet isteyen rütbeli galiba:)

Savcı ile konuştum WhatsApp araması dışında bı delilim yok.iftiradan hiç bişey yapamazlar .her hangi bi şahıs belirtmemissin dedi.rusvet isteyenin dedim.o kimse ortaya çıkmadı tabi:)

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