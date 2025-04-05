KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


05 Nisan 2025 23:04
Yurt dışı lisans tamamlama için tavsiye

Merhaba, 2 yıllık programlama mezunuyum. Yurt dışında sınavsız lisans tamamlama yapabileceğim bir ülke/üniversite tavsiyeniz var mıdır ?

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