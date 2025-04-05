Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Nisan 2025 23:06
Seçim müdürü kurumlar arası geçiş ya da istifa

arkadaşlar ben 6 yıldır seçim müdürü olarak görev yapmaktayım,ya kurumlar arası geçiş yapacağım ya da istifa edeceğim. Memleketimizden uzakta 3 kuruş paraya çalışıyoruz,hakimlerin mobinglerinden de bıktım artık,babam rahmetli oldu,annem hasta ve tek yaşıyor,sağlık mazereti tayini istedim vermediler,ysk personeline hiç sahip çıkmayan bir kurum,personeli umrunda bile değil,hangi kurumlara geçiş yapabilirim,tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim,yoksa istifa edeceğim.

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