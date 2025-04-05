Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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05 Nisan 2025 23:21
Teşkilatın 180'inci yılında 180 bin lira promosyon

Evet arkadaşlar her yıl 10 Nisan'da hüsrana uğruyoruz. Buradan yetkililere bir ilham kaynağı olsun. Bu yıl ihaleye girecek bankalar teşkilatın 180'inci yaşında böyle bir jest yaparlarsa çok güzel olur diye düşünüyorum. atış serbest arkadaşlar. İnşallah birileri görür burayı...


Solotürk0123
Aday Memur
05 Nisan 2025 23:26
Askere mi :)

Küçük polis
Şube Müdürü
05 Nisan 2025 23:27

Polise:)))


Matrushka38
Aday Memur
05 Nisan 2025 23:27

Vakıf disinda bı banka alır inşallah


Feritdemir0133
Aday Memur
05 Nisan 2025 23:35

Akıllıca lan küççük polis afferin çocuk sana. 180 iyi


Solotürk0123
Aday Memur
05 Nisan 2025 23:35
İnsallah aliriz devrem

Küçük polis
Şube Müdürü
05 Nisan 2025 23:37

Tatmin edici bir rakam olduğu görüşündeyim. Temmuz zammı ile birlikte maaşın 2,5 katı oluyor. Her yönüyle kusursuz bir rakam. Konu başlığına destek verelim arkadaşlar...


caner66.
Aday Memur
06 Nisan 2025 00:48

80 bile vereceklerine ümidim yok


Matrushka38
Aday Memur
06 Nisan 2025 00:51

Gönül ister 180 ama 50-80 arası olacak... ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikası yapacaklar


Küçük polis
Şube Müdürü
06 Nisan 2025 01:04

Biz x ilinin y ilçesinde görev yapan ve 85.000 TL alan 300-500 kişilik eğitimciler değiliz. Biz yaklaşık 350.000 kişilik bir teşkilatız. Üstlerimiz ilgili bankalara bunu hatırlatırsa neden olmasın 180 bin...


haydarsultan
Aday Memur
06 Nisan 2025 01:27
Güzel ve mantıklı bir fikir :)))))

Küçük polis
Şube Müdürü
06 Nisan 2025 01:57

Konu başlığını ve mantıklı görüşleri eksileyen zat-ı muhteremler kendi forumlarınıza gidiniz. Burası emniyet forumu...


ÖTÇ66
Aday Memur
06 Nisan 2025 02:03
50 ila 80 yazmış ya şunu engelleyin ya
Matrushka38, 10 saat önce

Gönül ister 180 ama 50-80 arası olacak... ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikası yapacaklar


Başkan91
Şef
06 Nisan 2025 02:13

Hayal kurma 100bin yatarsa şükret çok iyi verirler de. Ne 180i  Mercedes mi bu 


Küçük polis
Şube Müdürü
06 Nisan 2025 02:20

Verir vermez orasını bilemem. Bir aracın farı olmuş 20 bin iki far 40 bin işçilik 50 bin. Yani 180 bin bir banka için devede kulak başgan...


kripto1982
Daire Başkanı
06 Nisan 2025 07:17
Arkadaşlar temmuz zammından sonra en az polis memuru maaşı yeni başlayan 60 bin bandını geçer, ihalede temmuz sonrasında yapılabilecağı için maaşn iki üc katı verirler, en az 150.000 alırz azamide 200e kadar çıkabilir bence, bizden önce Adalet bakanlığı yapacak onların alacağı rakamla resim az çok netleşir, onun için enseyi karartmayalm bence, hayırlı gorevler

haydarsultan
Aday Memur
06 Nisan 2025 07:25
180 bin iyi güvenlik emekçi polis bekçi asker gardiyanlar gülsün arkadaş

haydarsultan
Aday Memur
06 Nisan 2025 07:36
180 Bin çok konuşuluyor arkadaşlar büyük ihtimalle olacak gibi

mfg04
Aday Memur
06 Nisan 2025 08:35
teşkilatın kuruluşunun 180.yıli olduğunu senden başka bilen varmidir

haydarsultan
Aday Memur
06 Nisan 2025 08:49
:))))

haydarsultan
Aday Memur
06 Nisan 2025 08:51
AğLancaster halimize gülüyorum
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