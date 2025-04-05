Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2025 23:21
Teşkilatın 180'inci yılında 180 bin TL Promosyon

Evet arkadaşlar her yıl 10 Nisan'da hüsrana uğruyoruz. Buradan yetkililere bir ilham kaynağı olsun. Bu yıl ihaleye girecek bankalar teşkilatın 180'inci yaşında böyle bir jest yaparlarsa çok güzel olur diye düşünüyorum. atış serbest arkadaşlar. İnşallah birileri görür burayı...


Solotürk0123
Aday Memur
05 Nisan 2025 23:26
Askere mi :)

Küçük polis
Şube Müdürü
05 Nisan 2025 23:27

Polise:)))


Matrushka38
Aday Memur
05 Nisan 2025 23:27

Vakıf disinda bı banka alır inşallah


Feritdemir0133
Aday Memur
05 Nisan 2025 23:35

Akıllıca lan küççük polis afferin çocuk sana. 180 iyi


Solotürk0123
Aday Memur
05 Nisan 2025 23:35
İnsallah aliriz devrem

Küçük polis
Şube Müdürü
05 Nisan 2025 23:37

Tatmin edici bir rakam olduğu görüşündeyim. Temmuz zammı ile birlikte maaşın 2,5 katı oluyor. Her yönüyle kusursuz bir rakam. Konu başlığına destek verelim arkadaşlar...


Küçük polis
Şube Müdürü
06 Nisan 2025 00:22

Güncel++


Küçük polis
Şube Müdürü
06 Nisan 2025 00:42

++


caner66.
Aday Memur
06 Nisan 2025 00:48

80 bile vereceklerine ümidim yok


Matrushka38
Aday Memur
06 Nisan 2025 00:51

Gönül ister 180 ama 50-80 arası olacak... ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikası yapacaklar


Küçük polis
Şube Müdürü
06 Nisan 2025 01:04

Biz x ilinin y ilçesinde görev yapan ve 85.000 TL alan 300-500 kişilik eğitimciler değiliz. Biz yaklaşık 350.000 kişilik bir teşkilatız. Üstlerimiz ilgili bankalara bunu hatırlatırsa neden olmasın 180 bin...

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