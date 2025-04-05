Yıllık izin hakkı

Kardeşim üstten bakışı ispat edemezsin bu bir maleaef dmk da yazıyor amirinin uygun görmesi duruku 103. Maddede amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya parçalar halinde diyor bakarızı buraya bağlarlar bakışı jest ve mimiğim der sen kabahatli olursun dolduruşa gelip atar gider yapıp dilekçe ile gitme adam eninde sonunda gider yazılı olan mevzuat tamam ama mobşng ispat ister aksi durum iftiradan san döner üstüne amir müdür silsilesinden soruşturma iftiradan adli soruşturma temkinli ol

Kardeşim üstten bakışı ispat edemezsin bu bir maleaef dmk da yazıyor amirinin uygun görmesi duruku 103. Maddede amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya parçalar halinde diyor bakarızı buraya bağlarlar bakışı jest ve mimiğim der sen kabahatli olursun dolduruşa gelip atar gider yapıp dilekçe ile gitme adam eninde sonunda gider yazılı olan mevzuat tamam ama mobşng ispat ister aksi durum iftiradan san döner üstüne amir müdür silsilesinden soruşturma iftiradan adli soruşturma temkinli ol