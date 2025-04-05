Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2025 23:26
Yıllık izin hakkı

İzne ayrılmak istediğimizde rutbelinin aşağılayıcı bakışı ve üstten konuşarak bakarız cevabı almak yerine psikolojimizi bozmadan izne ayrılmanın başka yolu yokmu?


Feritdemir0133
Aday Memur
05 Nisan 2025 23:36

Yaz yıllık izin dilekçeni, sebebiyle birlikte olumsuz cevap verilirse al sakla kenara mobing de kull


asikral1
Şef
06 Nisan 2025 00:08
Kardeşim üstten bakışı ispat edemezsin bu bir maleaef dmk da yazıyor amirinin uygun görmesi duruku 103. Maddede amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya parçalar halinde diyor bakarızı buraya bağlarlar bakışı jest ve mimiğim der sen kabahatli olursun dolduruşa gelip atar gider yapıp dilekçe ile gitme adam eninde sonunda gider yazılı olan mevzuat tamam ama mobşng ispat ister aksi durum iftiradan san döner üstüne amir müdür silsilesinden soruşturma iftiradan adli soruşturma temkinli ol

Feritdemir0133
Aday Memur
06 Nisan 2025 00:40

Kardeş mobing sistematik bir baskıdır. Bunu eline alacak delil olarak bir kenarda duracak... Hemen git bir dilekçeyle dava aç demedim mobingden...

asikral1, 1 saat önce
Kardeşim üstten bakışı ispat edemezsin bu bir maleaef dmk da yazıyor amirinin uygun görmesi duruku 103. Maddede amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya parçalar halinde diyor bakarızı buraya bağlarlar bakışı jest ve mimiğim der sen kabahatli olursun dolduruşa gelip atar gider yapıp dilekçe ile gitme adam eninde sonunda gider yazılı olan mevzuat tamam ama mobşng ispat ister aksi durum iftiradan san döner üstüne amir müdür silsilesinden soruşturma iftiradan adli soruşturma temkinli ol
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