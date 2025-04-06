Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


06 Nisan 2025 00:36
Becayiş İstanbul verilir, Giresun alınır.
Sağlık Bakanlığı İşkur Temizlik personeli İstanbul Anadolu yakası verilir, Giresun ili alınır.

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