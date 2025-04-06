Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Nisan 2025 00:40
Şehre göre maaş uygulaması neden yok?

İstanbuldaki memurla Anadolunun bir şehrindeki memur neden aynı maaşı alıyor sizce bu adil midir?İki şehirde de fiyatlar aynı mı kiralar yeme içme fiyatları aynı mı? Hatta doğuda çalışan polisler 8000 lira terör parası alıyor sanki eskisi gibi terör mü var oralar istanbuldan daha güvenli bence.Mesela özel sektörde istanbulda maaşlar anadoludaki şehirlere göre yüksek aynısı memurlukta olamaz mı?


Feritdemir0133
Aday Memur
06 Nisan 2025 00:41

Her yerde hayat pahalı takılma böyle şeyle şeylere gidebiliyorsan sen de gitmeye çaliş devrem


caner66.
Aday Memur
06 Nisan 2025 00:45

Her yerde hayat pahalı değil kardeşim her şeyi biliyorum İstanbul,İzmir gibi şehirlerin anadolu dan açık ara pahalı olduğunu biliyorum Sivastaki memurla istanbul daki bir mi

Feritdemir0133, 37 dk. önce

Her yerde hayat pahalı takılma böyle şeyle şeylere gidebiliyorsan sen de gitmeye çaliş devrem


Ozzy7042
Aday Memur
06 Nisan 2025 01:09
napalım maaşı biz mi veriyoruz sana tamamen katılıyorum istanbul izmir ankara antalya kıyı illerine ekstra ödeme yapılmalı ama zor
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