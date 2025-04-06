Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


06 Nisan 2025 01:24
Memurların Karşılık Olarak Naklen Atanmaları

Sa çıkan yasa ile sözleşmeliden kadroya geçtim. kadroya geçeli 2 sene oldu. 1 yıla yakında sözleşmeli geçen sürem var. Bu son çıkan karşılıklı nakil için 4 yılı tamamlamak zorundamıyım yoksa kadroya geçeli 2 sene olduğu için bu haktan yararlanabilirmiyim? Bazı yerlerde kadroya geçtikten 1 yıl sonra nakil hakkı oluyor yazıyor bazı yerlerde 4 yılı doldurmak gerektiği yazıyor net bilgisi olan varmı allah aşkına

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