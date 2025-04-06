Selamun aleyküm hayırlı geceler diyanet personeli değilim aklıma takılan bir konu var bilgi almak için yazıyorum cevaplarınız için teşekkür ederim Allah razı olsun. Resmi törenlerde heykelin önünde saygı duruşunda durup selam vermek şirke girer mi ve bu işi yapmak zorunda bırakanların durumu ne olur bu iş imana ve tevhide zarar verir mi?

Selamun aleyküm hayırlı geceler diyanet personeli değilim aklıma takılan bir konu var bilgi almak için yazıyorum cevaplarınız için teşekkür ederim Allah razı olsun. Resmi törenlerde heykelin önünde saygı duruşunda durup selam vermek şirke girer mi ve bu işi yapmak zorunda bırakanların durumu ne olur bu iş imana ve tevhide zarar verir mi?