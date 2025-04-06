Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


06 Nisan 2025 02:34
Şirk
Selamun aleyküm hayırlı geceler diyanet personeli değilim aklıma takılan bir konu var bilgi almak için yazıyorum cevaplarınız için teşekkür ederim Allah razı olsun. Resmi törenlerde heykelin önünde saygı duruşunda durup selam vermek şirke girer mi ve bu işi yapmak zorunda bırakanların durumu ne olur bu iş imana ve tevhide zarar verir mi?

E.Kayı Han
Editor
06 Nisan 2025 03:09

İlahiyat mezunu birisi olarak, Hanefi fıkhını bilen Şafii fıkhında da halen ders alan birisi olarak sualinizi cevaplamak isterdim ama zaten sorulmuş ve cevaplanmış. Doğrusunu Allah bilir,

Aşağıda ki linki okuyun.

https://sorularlaislamiyet.com/cesitli-torenlerde-saygi-durusunda-bulunmak-caiz-midir

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