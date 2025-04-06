Bir üniversitede 3.5 yıldır kadrolu koruma güvenlik görevlisi olara çalışmaktayım 2022 de verilen kadro ile 4/b sözleşmeliden 4/a kadroluya geçmiş bulunmaktayım.Resmi gazetede kadrolu memurluğa atananlar için şöyle bir madde geçmekte ? 4B kapsamındaki sözleşmeli personel ile kurumların özel mevzuat hükümleri kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak.

?Ben 2024 kpss ile Ankara BB zabıta memurluğu kazandım belediye çalıştığım üniversiteye muvafakat yazısı yazacak.Çalıştığım kurum yukardaki maddeye baz alarak muvafakat talebini reddedebilir mi ?Zabıta memurluğunun maaşı güvenlikten 15 bin tl daha fazla ve sınavla kazanarak geçtiğim için yukardaki madde benim durumunu kapsar mı ?