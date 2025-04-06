Gut hastalığı ve dilim raporu

ETSŞY ek 3 romatoloji kısmında geçiyor. O kısma bakarak kendini değerlendirebilirsin. Kendini sevk ettireceksende bu kısmın çıktısını al yala yut doktora göster. Bende başka bi hastalıktan C aldım. O yüzden o kısmı detaylı okumuştum aklımda kalmış.

ETSŞY ek 3 romatoloji kısmında geçiyor. O kısma bakarak kendini değerlendirebilirsin. Kendini sevk ettireceksende bu kısmın çıktısını al yala yut doktora göster. Bende başka bi hastalıktan C aldım. O yüzden o kısmı detaylı okumuştum aklımda kalmış.