Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Nisan 2025 06:18
Gut hastalığı ve dilim raporu

Gut hastası olup dilim belirtir rapor alan var mı?


Kronikadam35
Memur
06 Nisan 2025 10:33
ETSŞY ek 3 romatoloji kısmında geçiyor. O kısma bakarak kendini değerlendirebilirsin. Kendini sevk ettireceksende bu kısmın çıktısını al yala yut doktora göster. Bende başka bi hastalıktan C aldım. O yüzden o kısmı detaylı okumuştum aklımda kalmış.
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