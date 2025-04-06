Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Nisan 2025 08:50
Maas karsili 21 saat

Maas karşılığı 21 saat olmalı, geri kalan ise ek ders olmalı ama ek dersin saati 400tl olmalı.

Bu haliyle komik bir durum oluyor.calisan ile çalışmayan aynı.

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