Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Nisan 2025 08:50
Maaş karşılığı 21 saat olmalı

Maas karşılığı 21 saat olmalı, geri kalan ise ek ders olmalı ama ek dersin saati 400tl olmalı.

Bu haliyle komik bir durum oluyor.calisan ile çalışmayan aynı.


Balik776
Aday Memur
06 Nisan 2025 09:40

Sana ağır bir şey derim ama .. Neyse. Kaldıramazsın


Ehil3
Aday Memur
06 Nisan 2025 10:17

Oyle ama 15 saat dersi olur 3 gün okula gidiyor insanlar 20 saate 4 gün gidiyorum fazla çalışıp aynı


resmiplaka
Memur
06 Nisan 2025 11:28

hocam kendine göre yönetmelik çıkarmış :)


Capo calaberno
Aday Memur
06 Nisan 2025 12:12

ya bi git işine . onca sorun içinde bulandırma ortamı

Toplam 4 mesaj

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