Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


06 Nisan 2025 10:23
Belediyelerde kadrolu işçilere sds veriliyor mu?

Selamlar

Arkadaşlar belediyelerde kadrolu işçilere sds veriliyor mu? Memur kadrosunda olanlara veriliyor ancak işlere verilip verilmediği lazım bana. Bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.

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