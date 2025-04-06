Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Nisan 2025 11:35
Yalova 2025 atama
Yalova ile ilgili çalışma sistemi İstanbul ek görev cikiyormu kira vb bilgisi olan arkadaşlar bilgi verirse iyi olur

Philosophoss
Aday Memur
06 Nisan 2025 12:20
En son birçok şube dahil çakma 12/36 olarak çalışılıyordu diye biliyorum. 5 ilçesi var. Merkez ilçesi Çiftlikköy. En yakın ilçeleri Termal ve Çınarcık. Denize kıyısı olmayan tek ilçesi Termal. Altınova ve Armutlu diğer ilçelere göre merkeze biraz daha uzak. Çoğunluk Armutlu'da çalışmak istemez. Hatta Armutlu adli yönden Gemlik Adliyesine bağlı. Çınarcık yaz sezonu çok yoğun geçer. Altınova tersanelerden dolayı çok sık iş kazası olur. Çiftlikköy ve il merkezinin de Asayiş yönünden iş yoğunluğu orta seviyede. İstanbul'a da ek görev yok. Kiralar da Çiftlikköy ve il merkezinde bir miktar yüksek. Termal ve Armutlu ilçelerinde kiralık ev bulmak biraz zor. Çınarcık ve Altınova ilçeleri il merkezi ve Çiftlikköy'e göre bir miktar daha iyi durumda. Ek olarak Yalova konum olarak çok iyi yerde. Bursa 1 saat. İstanbul'a feribotla Pendik 45 dk Yenikapı 1 saat 15 dk. Kocaeli Sakarya ise güzergah üzeri. İzinli günlerde rahatlıkla git gel yapılabilir.

Pegai83
Aday Memur
06 Nisan 2025 12:31
çok güzel özetlemişsiniz teşekkürler, 2. şark dönüşü 1. tercihim (Çanakkaleliyim) hatta çıkarsa Armutlu ve Termal ilçelerini yazicam, 1. şark dönüşü de 1. sıraya yazmıştım ama vermemiştiler, hayırlısı inşallah
Philosophoss, 34 dk. önce
En son birçok şube dahil çakma 12/36 olarak çalışılıyordu diye biliyorum. 5 ilçesi var. Merkez ilçesi Çiftlikköy. En yakın ilçeleri Termal ve Çınarcık. Denize kıyısı olmayan tek ilçesi Termal. Altınova ve Armutlu diğer ilçelere göre merkeze biraz daha uzak. Çoğunluk Armutlu'da çalışmak istemez. Hatta Armutlu adli yönden Gemlik Adliyesine bağlı. Çınarcık yaz sezonu çok yoğun geçer. Altınova tersanelerden dolayı çok sık iş kazası olur. Çiftlikköy ve il merkezinin de Asayiş yönünden iş yoğunluğu orta seviyede. İstanbul'a da ek görev yok. Kiralar da Çiftlikköy ve il merkezinde bir miktar yüksek. Termal ve Armutlu ilçelerinde kiralık ev bulmak biraz zor. Çınarcık ve Altınova ilçeleri il merkezi ve Çiftlikköy'e göre bir miktar daha iyi durumda. Ek olarak Yalova konum olarak çok iyi yerde. Bursa 1 saat. İstanbul'a feribotla Pendik 45 dk Yenikapı 1 saat 15 dk. Kocaeli Sakarya ise güzergah üzeri. İzinli günlerde rahatlıkla git gel yapılabilir.
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