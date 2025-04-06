Yalova 2025 atama

En son birçok şube dahil çakma 12/36 olarak çalışılıyordu diye biliyorum. 5 ilçesi var. Merkez ilçesi Çiftlikköy. En yakın ilçeleri Termal ve Çınarcık. Denize kıyısı olmayan tek ilçesi Termal. Altınova ve Armutlu diğer ilçelere göre merkeze biraz daha uzak. Çoğunluk Armutlu'da çalışmak istemez. Hatta Armutlu adli yönden Gemlik Adliyesine bağlı. Çınarcık yaz sezonu çok yoğun geçer. Altınova tersanelerden dolayı çok sık iş kazası olur. Çiftlikköy ve il merkezinin de Asayiş yönünden iş yoğunluğu orta seviyede. İstanbul'a da ek görev yok. Kiralar da Çiftlikköy ve il merkezinde bir miktar yüksek. Termal ve Armutlu ilçelerinde kiralık ev bulmak biraz zor. Çınarcık ve Altınova ilçeleri il merkezi ve Çiftlikköy'e göre bir miktar daha iyi durumda. Ek olarak Yalova konum olarak çok iyi yerde. Bursa 1 saat. İstanbul'a feribotla Pendik 45 dk Yenikapı 1 saat 15 dk. Kocaeli Sakarya ise güzergah üzeri. İzinli günlerde rahatlıkla git gel yapılabilir.

En son birçok şube dahil çakma 12/36 olarak çalışılıyordu diye biliyorum. 5 ilçesi var. Merkez ilçesi Çiftlikköy. En yakın ilçeleri Termal ve Çınarcık. Denize kıyısı olmayan tek ilçesi Termal. Altınova ve Armutlu diğer ilçelere göre merkeze biraz daha uzak. Çoğunluk Armutlu'da çalışmak istemez. Hatta Armutlu adli yönden Gemlik Adliyesine bağlı. Çınarcık yaz sezonu çok yoğun geçer. Altınova tersanelerden dolayı çok sık iş kazası olur. Çiftlikköy ve il merkezinin de Asayiş yönünden iş yoğunluğu orta seviyede. İstanbul'a da ek görev yok. Kiralar da Çiftlikköy ve il merkezinde bir miktar yüksek. Termal ve Armutlu ilçelerinde kiralık ev bulmak biraz zor. Çınarcık ve Altınova ilçeleri il merkezi ve Çiftlikköy'e göre bir miktar daha iyi durumda. Ek olarak Yalova konum olarak çok iyi yerde. Bursa 1 saat. İstanbul'a feribotla Pendik 45 dk Yenikapı 1 saat 15 dk. Kocaeli Sakarya ise güzergah üzeri. İzinli günlerde rahatlıkla git gel yapılabilir.