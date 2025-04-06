Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Nisan 2025 12:16
POLİSİN SORUNLARI NELERDİR
Polisin sorunlarını herkes biliyor ben güncel bir başlık açtım , Saygılar

haydarsultan
Aday Memur
06 Nisan 2025 12:19
12 36 Maaş Mobbing Ekstra Görevler Sendika(Bazıları karşı ben de kararsızım) Tayinler

haydarsultan
Aday Memur
06 Nisan 2025 12:52
Becayiş bizde olsa ne olacak bunun değerlendirilmesi lazım
Toplam 2 mesaj

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