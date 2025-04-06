Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Nisan 2025 14:09
15.01.2026 tarihinde 20 yıl 1 gün oluyorum hangi torbada bulunacağım

Arkadaşlar 15.01.2026 tarihinde 20 yıl 1 gün hizmetim oluyor hangi torbada olacağım 21-25 mi yoksa 16-20 mi bilgi verirseniz sevinirim


msrf00
06 Nisan 2025 14:10
16-20 galiba abi 20 yıl 6 ay olsaydı 21 -25 te olurdun

Polis-o-da-bir-insan
Aday Memur
06 Nisan 2025 14:22

Eyvallah devrem

msrf00, 26 dk. önce
16-20 galiba abi 20 yıl 6 ay olsaydı 21 -25 te olurdun

Sbz1dftd
Şef
06 Nisan 2025 14:24
15 değil 31 Aralık 2026 olacak seneye bu sene 31.12.2025 15 nerden çıktı
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