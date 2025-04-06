Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Nisan 2025 14:46
Emekli olmadan ikramiye alınabilir mi?

17 yıllık kadrolu 657 tabi memurum emekli olmadan memur olarak çalışmaya devam ederken emekli ikramiyemi alabilormiyim? Emeklilik sartlarını taşıyorum hak kazandım emekliliğe fakat memur olarak çalışmaya devam etmek istiyorum ama kazanılmış ikramiyemi almak istiyorum bu şekilde bir yasa varmı acaba bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.


E.Kayı Han
Editor
06 Nisan 2025 15:11

Böyle bir yasal düzenleme yok.

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