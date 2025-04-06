Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


06 Nisan 2025 16:04
Bayram sonrası atama

Ulusulararası lilişkiler mezunuyum p3 puanım var bayram sonrası atama yapacak kurumlar belli mi birde yurt yönetimi memuru ataması bu sene olur mu

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