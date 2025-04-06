Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Nisan 2025 16:06
İstanbul Tarafikten-Çeviğe
İstanbul da görev yapan arkadaşlar. Trafikten çeviğe geçici görevlendirme altında atamalar yapıldı. Bununla ilgili bu durum ne kadar sürecek vs. bilgisi olan var mı acaba?

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