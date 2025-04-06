İstanbul Tarafikten-Çeviğe

İstanbul da görev yapan arkadaşlar. Trafikten çeviğe geçici görevlendirme altında atamalar yapıldı. Bununla ilgili bu durum ne kadar sürecek vs. bilgisi olan var mı acaba?

İstanbul da görev yapan arkadaşlar. Trafikten çeviğe geçici görevlendirme altında atamalar yapıldı. Bununla ilgili bu durum ne kadar sürecek vs. bilgisi olan var mı acaba?