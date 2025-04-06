Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Nisan 2025 16:06
İstanbul Trafikten-Çeviğe geçici görevlendirme

İstanbul da görev yapan arkadaşlar. Trafikten çeviğe geçici görevlendirme altında atamalar yapıldı. Bununla ilgili bu durum ne kadar sürecek vs. bilgisi olan var mı acaba?


Matrushka38
Aday Memur
06 Nisan 2025 16:31

Her zaman yapılan birşey bu.1 hafta da sürer 1 ay da


Memurhaps
Şube Müdürü
06 Nisan 2025 16:33
eylemler bitti mi

antikcag225
Aday Memur
06 Nisan 2025 17:00
İstanbulda trafik polisi sayısı çok fazla, atama yapılması normal
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