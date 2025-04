can güvenliği tayin

Can güvenliği olmadığınızı gösteren belge ile başvuru yapabilirsiniz koruma vs kararını da ekleyerek B.3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler Öğretmenlerden; a. Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, b. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

