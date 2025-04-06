Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Nisan 2025 18:12
can güvenliği tayin

merhabalar can güvenliğin tayini hakkında bilgisi olan var mı uzaklaştırma kararı yeterli olur mu


bahçesaray
Şef
06 Nisan 2025 19:08
değil,adli makamlardan can güvenliği ile ilgili evrak almanız lazım

Öznur977
06 Nisan 2025 19:15

nasıl bir şey savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum oradan mı istemeliyim

bahçesaray, 21 dk. önce
değil,adli makamlardan can güvenliği ile ilgili evrak almanız lazım

bahçesaray
Şef
06 Nisan 2025 19:16
Can güvenliği olmadığınızı gösteren belge ile başvuru yapabilirsiniz koruma vs kararını da ekleyerek B.3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler Öğretmenlerden; a. Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, b. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Öznur977
06 Nisan 2025 19:25

bunun için mazeret tayinini mi beklemem gerekiyor

bahçesaray, 13 dk. önce
Can güvenliği olmadığınızı gösteren belge ile başvuru yapabilirsiniz koruma vs kararını da ekleyerek B.3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler Öğretmenlerden; a. Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, b. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
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