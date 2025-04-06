Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Nisan 2025 18:12
Can güvenliği tayininde süreç.

merhabalar can güvenliğin tayini hakkında bilgisi olan var mı uzaklaştırma kararı yeterli olur mu


bahçesaray
Şef
06 Nisan 2025 19:08
değil,adli makamlardan can güvenliği ile ilgili evrak almanız lazım

Öznur977
06 Nisan 2025 19:15

nasıl bir şey savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum oradan mı istemeliyim

bahçesaray, 7 saat önce
değil,adli makamlardan can güvenliği ile ilgili evrak almanız lazım

bahçesaray
Şef
06 Nisan 2025 19:16
Can güvenliği olmadığınızı gösteren belge ile başvuru yapabilirsiniz koruma vs kararını da ekleyerek B.3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler Öğretmenlerden; a. Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, b. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Öznur977
06 Nisan 2025 19:25

bunun için mazeret tayinini mi beklemem gerekiyor

bahçesaray, 6 saat önce
Can güvenliği olmadığınızı gösteren belge ile başvuru yapabilirsiniz koruma vs kararını da ekleyerek B.3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler Öğretmenlerden; a. Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, b. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Öznur977
06 Nisan 2025 19:31

ilçede çalışıyorum il mem den halletsem olur mu acaba

bahçesaray, 7 saat önce
değil,adli makamlardan can güvenliği ile ilgili evrak almanız lazım

bahçesaray
Şef
06 Nisan 2025 19:53
ilçe mem genel özür grubu takviminde başvuru alıyorlar, takvim dışında da şansınızı deneye bilirsiniz

Öznur977
06 Nisan 2025 20:02

teşekkür ederim

bahçesaray, 6 saat önce
ilçe mem genel özür grubu takviminde başvuru alıyorlar, takvim dışında da şansınızı deneye bilirsiniz

m.r_f
Şef
06 Nisan 2025 20:18

Takvimi beklemenize gerek yok, dilekçenizi verin ilçeye. İlçe müdürüne de sözlü olarak aktarın durumunuzu vehametini. İlçe ile, ile bakanlığa yazıyor. Sonrası bakanlığın taktiri.

Öznur977, 6 saat önce

ilçede çalışıyorum il mem den halletsem olur mu acaba


berkaydal
Şube Müdürü
06 Nisan 2025 20:24

Can güvenliği için yer değiştirme dönemi beklenmez. Savcılıktan ya da mahkemeden can güvenliğinizin tehlikede olduğuna dair yazı alıp meme başvuracaksınız. Onlar Bakanlığa yollayacak. Bakanlık onaylarsa aramanız gerçekleştirilecektir.


Öznur977
06 Nisan 2025 21:13

sıkıntı şu ki uzaklaştırma kararı çıkan kişi ilçe mem de çalışıyor ile gitsem olur mu

berkaydal, 5 saat önce

Can güvenliği için yer değiştirme dönemi beklenmez. Savcılıktan ya da mahkemeden can güvenliğinizin tehlikede olduğuna dair yazı alıp meme başvuracaksınız. Onlar Bakanlığa yollayacak. Bakanlık onaylarsa aramanız gerçekleştirilecektir.


m.r_f
Şef
06 Nisan 2025 21:54

Sorun yaşadığınız kişi İlçe Milli Eğitim Müdürü değilse ilçeye gitmeniz gerekli. Silsileyi takip etmelisiniz. İlçede çalışıyor olması sizin talebinizi vs etkilemez, kendiniz gitmek yerine ptt ile de gönderebilirsiniz.

Öznur977, 4 saat önce

sıkıntı şu ki uzaklaştırma kararı çıkan kişi ilçe mem de çalışıyor ile gitsem olur mu


Öznur977
06 Nisan 2025 22:13

Peki anladım teşekkürler

m.r_f, 4 saat önce

Sorun yaşadığınız kişi İlçe Milli Eğitim Müdürü değilse ilçeye gitmeniz gerekli. Silsileyi takip etmelisiniz. İlçede çalışıyor olması sizin talebinizi vs etkilemez, kendiniz gitmek yerine ptt ile de gönderebilirsiniz.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
06 Nisan 2025 23:09

Allah kolaylık versin, inşallah sıkıntı yaşamazsınız.

Siz size en yakın amirinize başvurmalısınız. Örneğin okuldaysanız okula dilekçe verirsiniz, onlar ilçeye, ilçe de ile gönderir.

Elinizde öyle bir karar varsa "normal olan" talebinizin bir an önce karşılanmasıdır.

Öznur977, 4 saat önce

sıkıntı şu ki uzaklaştırma kararı çıkan kişi ilçe mem de çalışıyor ile gitsem olur mu

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