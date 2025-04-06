Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


06 Nisan 2025 18:21
4A Sigorta Günlerimi Memurluğa Geçince Saydırabilir miyim?

1900 güne yakın özel sektör ve ek5-1 sigorta günlerim var. Yakında nasipse mühendis (memur) olacağım. Bu sigortalı günlerimi saydırabilir miyim? Kademe ve derece de ilerleme sağlar mı

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