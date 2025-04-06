Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Nisan 2025 18:30
Tayinci olmadığım halde puanım açıklanmış

Arkadaşlar iyi günler. Ben 2015-2021 yılları arasında 3 yıllık bir şark ilimizde 2. bölge hizmetimi tamamladım. Ancak geçen günlerde PBS'de puanımın açıklandığını gördüm. 2. Bölge hizmetini yapanların puanı açıklanmayacakti. Personel Başkanlığı ile görüştüm. Bana dilekce ile başvurmam gerektiği söylendi. Benimle aynı olan arkadaşlarımin böyle bir durumu olmamış. 2015 şark görevine başladım. 2018 yılında ikinci şark görevini tamamlamak için dilekçe aldılar ve kabul edildi. Böyle bir durumla karşılaşan var mı?


haydarsultan
Aday Memur
06 Nisan 2025 18:45
hiç görmedim duymadım tercih yoksa puan da yok diye konuşuyor millet

arkeologpolis
Şef
06 Nisan 2025 19:16

Benimle beraber 6 yil kalip dönen hatta 5 yıl kalanlarin (3+2 şeklinde) bile puanı açıklanmamış 2.sarktan muaf sayilmışlar. Dilekçe yazdım ama şaşırdım bu duruma Hayırlısı olsun

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