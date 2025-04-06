KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Nisan 2025 18:55
2 ön lisans diplomam olacak, üçüncüye gerek var mı? Erken atanmak istiyorum.

Merhaba abilerim, ablalarım,

Ben yazın itibarıyla 2 tane ön lisans diplomasına sahip olacağım. 2026 KPSS'yi hedefliyorum ve amacım bir an önce atanmak.

Aklımda şu var: Yazın sınavsız AÖF sisteminden bir bölüm daha okumak mantıklı olur mu sizce?

Erken atanmak istiyorum, fazladan bir bölüm okumak bu süreçte işe yarar mı? Görüşlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim &#128591;

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