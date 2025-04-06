KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Nisan 2025 18:55
2 önlisans diplomam olacak, üçüncüye gerek var mı? Erken atanmak istiyorum.

Merhaba abilerim, ablalarım,

Ben yazın itibarıyla 2 tane ön lisans diplomasına sahip olacağım. 2026 KPSS'yi hedefliyorum ve amacım bir an önce atanmak.

Aklımda şu var: Yazın sınavsız AÖF sisteminden bir bölüm daha okumak mantıklı olur mu sizce?

Erken atanmak istiyorum, fazladan bir bölüm okumak bu süreçte işe yarar mı? Görüşlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim 🙏


cesxa
Memur
06 Nisan 2025 22:19

Hangi bölümlerin diploması var


gelecekalper
Aday Memur
06 Nisan 2025 22:29

1. Uçak Teknolojisi atama yok 2.Tıbbi Sekreterlik 32bin alım olunca sağ soldan duyarak kayıt olduk fakat atama puanları 90 olacak

cesxa, 9 saat önce

Hangi bölümlerin diploması var

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memur nasıl olacağım?Daha önce KPSS lisans başvurusu yapmış biri ortaöğtetime başvuru yapabilir mi?2 önlisans diplomam olacak, üçüncüye gerek var mı? Erken atanmak istiyorum.

Sözlük

serçe 1 pizzica 2 Yurt dışı eğitim 1 kahvaltı etmeden sözlüğe bakan kişi 1 creme de la creme 1 kup kelimesi 1 Pembe 1 Bugün olanlar 3 hz.süleyman 6 yolcu yolunda gerek 1

Son Haberler

'Hukuk Sürecinin Aşırı Karmaşıklığını' Dikkate Alan İDDK, 4 Sene Sonra Açılan Davanın Süresinde Olduğuna Karar Verdi7 Nisan 2025'ten ödemli gündem başlıklarıDepremde İki Kızını Kaybeden Anne Kayıp Kızı İçin Yardım İstiyorErken teşhisle kanseri yenen kadın hayata ikinci kez 'merhaba' dediBursa'da Hukuk Öğrencisi Araçta Ölü Bulundu

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi