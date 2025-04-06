KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


06 Nisan 2025 19:24
Saçtaki sedef polisliğe engel mi?

Merhaba. Birkaç yıldır saçımda düşük düzeyde sedef var. Bu sene pmyo istiyorum dermatolojiye gidicem ama tanı koymasından korkuyorum. Gitsem verdiği ilaçları uygulasam iyileşince bir sorun olurmu polislikte? İlaç geçmişi felan sıkıntı yarstırmı sadece saçımda var


Feritdemir0133
Aday Memur
06 Nisan 2025 19:58

Gidicem değil gideceğim. Sizin gibiler yüzünden mesleğin seviyesi düşüyor. Kendini geliştir.

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Saçtaki sedef polisliğe engel mi?

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