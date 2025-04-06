Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Nisan 2025 19:24
Saçtaki sedef polisliğe engelmi

Merhaba. Birkaç yıldır saçımda düşük düzeyde sedef var. Bu sene pmyo istiyorum dermatolojiye gidicem ama tanı koymasından korkuyorum. Gitsem verdiği ilaçları uygulasam iyileşince bir sorun olurmu polislikte? İlaç geçmişi felan sıkıntı yarstırmı sadece saçımda var

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerRamazan bayramı ödüllendirmesi5434-5510 adaletsizliğine dur de!İcralık polisler2025 banka promosyonuPolisin sorunları nelerdir?Kendini memur gibi hisseden var mı?Teşkilatın 180'inci yılında 180 bin lira promosyonYüz kızartıcı suç nedeniyle disiplin kuruluna çıkma4 günlük maaş kesim cezası

Sözlük

kahvaltı etmeden sözlüğe bakan kişi 1 deve kuşu 1 serçe 1 volkan konak 1 Pembe 2 kaplumbağa şeklindeki dev gemi 1 Kamyon kasasında yolculuk 1 hz.süleyman 6 kup kelimesi 1 Yurt dışı eğitim 1

Son Haberler

Özel: CHP artık sokaklardan çekinmeyen bir partiKöpeği aracının arkasında sürükleyen şahıs tutuklandıBahçeye devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıBakan Yerlikaya: Milletin iradesine dil uzatanlar, vesayet heveslileridir15 yaşındaki Gülden'i okul bahçesinde öldüren zanlı tutuklandı

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi