KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


06 Nisan 2025 21:05
İşe başlama belgeleri arşivden önce mi,sonra mı veriliyor?

2024/5 sağlık atamasında arşivden sonra da mı belge istediler ? yani arşiv bittikten sonra biz yine diploma , sağlık raporu vs mi vereceğiz ? arşivden önce istenmiyor muydu bu belgeler benim mi yanlışım var ?

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