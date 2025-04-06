KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


06 Nisan 2025 21:05
işe başlama belgeleri arşivden önce mi veriliyor sonra mı

2024/5 sağlık atamasında arşivden sonra da mı belge istediler ? yani arşiv bittikten sonra biz yine diploma , sağlık raporu vs mi vereceğiz ? arşivden önce istenmiyor muydu bu belgeler benim mi yanlışım var ?

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