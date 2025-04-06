Öğretmen subay alımı

sağlık bilimleri fakültesinden mezun oldum ve eğitim bilimlerinde yani eğitimde ölçme ve değerlendirme tezsiz yüksek lisans yaptım. Dönem dönem öğretmen subay alımları oluyor, bunlara başvurabilir miyim bilgisi olan var mı hangi okullarda eğitim veriyorlar

sağlık bilimleri fakültesinden mezun oldum ve eğitim bilimlerinde yani eğitimde ölçme ve değerlendirme tezsiz yüksek lisans yaptım. Dönem dönem öğretmen subay alımları oluyor, bunlara başvurabilir miyim bilgisi olan var mı hangi okullarda eğitim veriyorlar