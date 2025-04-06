KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


06 Nisan 2025 23:03
Öğretmen subay alımı
sağlık bilimleri fakültesinden mezun oldum ve eğitim bilimlerinde yani eğitimde ölçme ve değerlendirme tezsiz yüksek lisans yaptım. Dönem dönem öğretmen subay alımları oluyor, bunlara başvurabilir miyim bilgisi olan var mı hangi okullarda eğitim veriyorlar

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