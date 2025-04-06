Hukuki bilgisi olanlar lütfen yardım. (Mobbing hakkında)

doğal seçilim hanım/bey, öncelikle şunu söyliyim sosyal anksiyeteniz tavan yapmış durumda, intihara kadar iş vardıysa durum vahim ama hiçbir insan ya da durum size emanet edilen candan değerli değil bunun bilincinde olun. Kimi insan yaşını göstermez küçük gösterir kimisi senli benli konuşmayı samimiyetten sayar ama karşı taraftan tepki gelmeyince de durum uzun süre devam eder, siz ve sizin gibi belli mesafeye ve çizgilere dayalı iş/mesai arkadaşlığının ötesine geçmeyen insanlar için elbette ki üzücü bir durum. Her ne kadar uyarsanız da bazıları gerçekten laftan sözden anlamıyor farklı tür muamele etmek gerekir, bahsettiğiniz kişiler size "sen" veya "x/y" şeklinde hitap ediyorsa siz de aynı şekilde ne cinsiyete ne yaşa ne de kıdeme bakmayın sonuçta kimsenin kimseden üstünlüğü yok size nasıl hitap ediyorlarsa nasıl davranıyorlarsa aynı şekilde siz de öyle davranın ilk başta ağzınıza alışmayabilir zaman ilerleyince çok rahat edersiniz. Sizin "siz" diye hitap ettiğiniz kişiler size "sen" diye hitap ediyorsa zaten size üstünlük ve tahakküm kurmak içindir. Kimseye kendinizi ezik büzük süklüm büklüm insan imajı vermeyin kimsenin oğlu kızı değilsiniz altı üstü mesai arkadaşlığı yani bugün var yarın yok. Son olarak da bu mobbinge girmiyor ayrıca bir şeyin suç olması için de 5237 sayılı kanunda açıkça belirtilmiş ve tanımlanmış olması gerekir, ilgili yasada böyle bir suç yok sizin yaşadığınız durum tamamiyle aile terbiyesi mesleki deformasyon ve insanların cıvıklığıyla ilgili durumlara maruz kalmanızdır. Allah yardımcınız olsun. Cesur olun.