Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Nisan 2025 23:07
Hukuki bilgisi olanlar lütfen yardım. (Mobbing hakkında)

Öncelikle küçümseyecek kişiler lütfen yazmasın rica ediyorum.

Bir devlet hastanesinde tekniker olarak çalışıyorum. Hayatımın her alanında olduğu gibi iş yerinde de samimi olmadığım insanlar ile senli benli konuşmaktan nefret ediyorum ve bunu karşıdan talep ediyorum. Gerçekten güzellikle yıllardır söylememe rağmen iş yerinde herkes bana senli benli ve ismimle hitap ediyor. Uyardığım zaman ise ya dalga geçiyorlar ya da 'kendini doktor mu sanıyorsun' şeklide absürt cevaplar vererek aşağılıyorlar. Yıllardır öyle ağır geliyor ki artık intiharı bile düşünüyorum. Ben bunlara benimle senli benli konuşmaları için dava açabilir miyim? Bu bir suç mudur? Lütfen konuyu hafife alacaklar yazmasın. Bilgisi olanlar lütfen ama lütfen yardım etsin. Şimdiden herkese teşekkürler.


candidateofficer74
Aday Memur
06 Nisan 2025 23:24

doğal seçilim hanım/bey, öncelikle şunu söyliyim sosyal anksiyeteniz tavan yapmış durumda, intihara kadar iş vardıysa durum vahim ama hiçbir insan ya da durum size emanet edilen candan değerli değil bunun bilincinde olun. Kimi insan yaşını göstermez küçük gösterir kimisi senli benli konuşmayı samimiyetten sayar ama karşı taraftan tepki gelmeyince de durum uzun süre devam eder, siz ve sizin gibi belli mesafeye ve çizgilere dayalı iş/mesai arkadaşlığının ötesine geçmeyen insanlar için elbette ki üzücü bir durum. Her ne kadar uyarsanız da bazıları gerçekten laftan sözden anlamıyor farklı tür muamele etmek gerekir, bahsettiğiniz kişiler size "sen" veya "x/y" şeklinde hitap ediyorsa siz de aynı şekilde ne cinsiyete ne yaşa ne de kıdeme bakmayın sonuçta kimsenin kimseden üstünlüğü yok size nasıl hitap ediyorlarsa nasıl davranıyorlarsa aynı şekilde siz de öyle davranın ilk başta ağzınıza alışmayabilir zaman ilerleyince çok rahat edersiniz. Sizin "siz" diye hitap ettiğiniz kişiler size "sen" diye hitap ediyorsa zaten size üstünlük ve tahakküm kurmak içindir. Kimseye kendinizi ezik büzük süklüm büklüm insan imajı vermeyin kimsenin oğlu kızı değilsiniz altı üstü mesai arkadaşlığı yani bugün var yarın yok. Son olarak da bu mobbinge girmiyor ayrıca bir şeyin suç olması için de 5237 sayılı kanunda açıkça belirtilmiş ve tanımlanmış olması gerekir, ilgili yasada böyle bir suç yok sizin yaşadığınız durum tamamiyle aile terbiyesi mesleki deformasyon ve insanların cıvıklığıyla ilgili durumlara maruz kalmanızdır. Allah yardımcınız olsun. Cesur olun.


candidateofficer74
Aday Memur
06 Nisan 2025 23:59

Eklemeyi unutmuşum 6701 sayılı kanunun ilk birkaç maddesini dikkatlice okumanızı öneririm.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

becayiş yardım Hukuki bilgisi olanlar lütfen yardım. (Mobbing hakkında)Arkadaşlar nedir bu vhki ne iş yaparNöbet tutana idari izin ''yok'' meselesi CB önünde5510 sayılı kanuna tabi 2008 sonrası memurlar2026 promosyon miktarıYarı zamanlı çalışmada mesai saatleriYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?MobingÇocuk gelişimi Ünvan değişikliği

Sözlük

tecrübe 1 kahvaltı etmeden sözlüğe bakan kişi 1 kup kelimesi 1 Papua Yeni Gine 1 Kamyon kasasında yolculuk 1 vaaz 1 hz.süleyman 6 çağlar ertuğrul 1 Bugün olanlar 3 Pembe 2

Son Haberler

7 Nisan 2025'ten ödemli gündem başlıklarıDepremde İki Kızını Kaybeden Anne Kayıp Kızı İçin Yardım İstiyorErken teşhisle kanseri yenen kadın hayata ikinci kez 'merhaba' dediBursa'da Hukuk Öğrencisi Araçta Ölü BulunduSuriye Devlet Başkanı eş-Şara, Türkiye ve BAE'yi ziyaret edecek

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi