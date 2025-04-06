Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Nisan 2025 23:29
tercih sonrasi goreve baslama süresi
arkadaşlar merhaba saglik bakanligi merkezi alimda tercih yaptiktan sonra kac hafta, ay icinde goreve baslamamiz gerekiyor?

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