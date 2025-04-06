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Editörler : supporters.alex 10


06 Nisan 2025 23:58
Süper Lig Tahmin Yarışması 31. Hafta

Maç Başlangıcı: 11 Nisan 2025 Saat: 20:00

Konya-Göztepe

Bodrum-Antalya

Kayseri-Kasımpaşa

Eyüp-Adana

Gaziantep-Hatay

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Samsun-Galatasaray

Trabzon-Rize

Beşiktaş-Başakşehir

Sivas-Fenerbahçe

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Lazio-Roma

Atalanta-Bologna

Real Betis-Villareal

Monaco-Marsilya

Maç Skoru: Samsun-Galatasaray

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