Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2025 00:39
Gönüllü şark talep edenin eşi batıya atanırsa?

Batıda görev süremi doldurdum gönüllü şark isteyeceğim fakat eşimin , Ekim aylarında atanma ihtimali var batı illerine bu durumda ben şarka gidersem süreyi doldurmam gerekir mi ? Eş durumundan yararlanabilir miyim ?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolisin sorunları nelerdir?Ramazan bayramı ödüllendirmesiİcralık polisler2025 banka promosyonuYüz kızartıcı suç nedeniyle disiplin kuruluna çıkmaTeşkilatın 180'inci yılında 180 bin lira promosyonGörev yaptığımız yerde tekrar çalışamama5434-5510 adaletsizliğine dur de!Büro personelini gece ekipte çalıştırabilirler mi?

Sözlük

feriğim 1 kahvaltı etmeden sözlüğe bakan kişi 1 creme de la creme 1 soru 1 asomatognozi 1 tecrübe 1 Burhan Altıntop 1 Pembe 1 hz.süleyman 7 Yol Hipnozu 2

Son Haberler

Taziye dönüşü feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyorABD'nin Gümrük Vergileri iPhone Fiyatlarını UçurduBakanlık Açıkladı: Limon İhracatı Durduruldu!

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi