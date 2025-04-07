Akademi Giriş Sınavı ve Eleme

kpss mantığı aslında sinavda en yüksek puanlari alanlar kontenjana göre girecek. İstanbul ankara malatya Aksaray buralarda olacağı kesin ama hee buyuk şehirde olmayacak. oralarda kalınacak yer ayarlanacak muhtemelen o yüzden bütçeyi çok sarsmaz. Tabi bunlar eylül ayına sor yetişir yıl sonuna kadar ancak başlar

kpss mantığı aslında sinavda en yüksek puanlari alanlar kontenjana göre girecek. İstanbul ankara malatya Aksaray buralarda olacağı kesin ama hee buyuk şehirde olmayacak. oralarda kalınacak yer ayarlanacak muhtemelen o yüzden bütçeyi çok sarsmaz. Tabi bunlar eylül ayına sor yetişir yıl sonuna kadar ancak başlar