Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Nisan 2025 04:50
Akademi Giriş Sınavı ve Eleme

Bu AGS sistemini anlayamadım. Neye göre eleme olacak? Hangi şehirlerde akademi olacak?Akademi olan yere bütçemiz yetmezse ne yapacağız? Aklıma takılanlar şimdilik bunlar.


turkcecii05
Aday Memur
07 Nisan 2025 08:03
kpss mantığı aslında sinavda en yüksek puanlari alanlar kontenjana göre girecek. İstanbul ankara malatya Aksaray buralarda olacağı kesin ama hee buyuk şehirde olmayacak. oralarda kalınacak yer ayarlanacak muhtemelen o yüzden bütçeyi çok sarsmaz. Tabi bunlar eylül ayına sor yetişir yıl sonuna kadar ancak başlar

hiiammia
Memur
07 Nisan 2025 14:17

Kalınacak yer ayarlanacak bütçeyi sarsmayacak iyi güzel ama bekara göre ayarlanmış benim eşim girecek 3 çocuk var kazansa 1 yıl ayrı yaşayacağız ya da en az 6 ay eğer ben eş durumu istersem o da tabi olursa. İnsanları mağdur etmekten caydırmaya çalışmaktan başka bir şey değil

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