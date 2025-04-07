Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Nisan 2025 08:31
Eğitim Fakültesi okunmalı mı?

Günümüzde hala eğitim fakültesi okumaya değer mi? Malum atanmak zorlaşıyor gittikçe, atamalar azalacakmış


anther
Şef
07 Nisan 2025 08:41
emeklilik yaşı 65 olmuş. erken emeklilik hakkı olanlar bile maaş çok düştüğü için yaş haddini bekliyor. çocuk sayısı da gittikçe azalıyor. velhasıl eskisi kadar öğretmen açığı pek mümkün görünmüyor.

Adamhak66
Aday Memur
07 Nisan 2025 08:43

Sınıf öğretmenliği bitmez diyorlar ama doğum azalıyor haliyle böyle giderse o bile biter

anther, 4 saat önce
emeklilik yaşı 65 olmuş. erken emeklilik hakkı olanlar bile maaş çok düştüğü için yaş haddini bekliyor. çocuk sayısı da gittikçe azalıyor. velhasıl eskisi kadar öğretmen açığı pek mümkün görünmüyor.
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