Eğitim Fakültesi okunmalı mı?

emeklilik yaşı 65 olmuş. erken emeklilik hakkı olanlar bile maaş çok düştüğü için yaş haddini bekliyor. çocuk sayısı da gittikçe azalıyor. velhasıl eskisi kadar öğretmen açığı pek mümkün görünmüyor.

emeklilik yaşı 65 olmuş. erken emeklilik hakkı olanlar bile maaş çok düştüğü için yaş haddini bekliyor. çocuk sayısı da gittikçe azalıyor. velhasıl eskisi kadar öğretmen açığı pek mümkün görünmüyor.