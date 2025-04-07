Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Nisan 2025 08:46
Eğitim Fakültesi Okumayanların Öğretmenliği

Eğitim fakültesi mezunu olmayanlara neden öğretmen unvanı veriliyor? Bildiğim kadarıyla zaten eğitim fakültesinde çok fazla öğrenci var ve ihtiyaç fazlası oluyor. Devletin öğretmen olmayanlara öğretmen unvanı vermesindeki amaç ne? Madem eğitim fakültesi okumayanlar öğretmen olabiliyor. Bu fakülte neden var

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