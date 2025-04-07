Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2025 09:15
İdari izinde gelen memurun başka bir gün izin hakkı var mı ?

Bilgisi olan var mı arkadaşlar ?


anten10
Memur
07 Nisan 2025 10:35

Tüm Kamu personeli 3 gün boyunca izinli sayılmıştır. Bu 3 günde kurumuna gidip çalışan kişiye 8 saat için 1 gün izin verilir.

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