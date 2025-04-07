Resmi kıyafetin tayta dönüşmesi

Bütün dertler bitti, bu mu kaldı, Maaş ve çalışma şartları yoğunlaşın , Ozel Güvenlik Zabıta Öğretmen vs bir çok kurum maaşları Polisin çok çok ok üstüne çıktı...

Bütün dertler bitti, bu mu kaldı, Maaş ve çalışma şartları yoğunlaşın , Ozel Güvenlik Zabıta Öğretmen vs bir çok kurum maaşları Polisin çok çok ok üstüne çıktı...