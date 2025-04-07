Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2025 09:55
Resmi kıyafetin tayta dönüşmesi

genç arkadaşlar bu resmi kıyafeti tayt gibi yaptırıp giyemenin mantığı nedir,adamlar özellikle terzide daralttırıp tayt yaptırıyor ve bu şekilde görev yapıyorlar.bunların amirleri müdürleri görmüyor mu.en iyisi eski kıyafetlere geri dönelim,ütülü kumaş pantolon gömlek.meslekte amirlerde ve müdürlerde gevşeme olursa,memur ne yapmaz.hepinize hayırlı görevler.


Çehzat B
Aday Memur
07 Nisan 2025 10:25

Leş gibi ter ve sigara kokmuyosa, temizse, teçhizatları tamsa, göbeği yok ve fitse, traşı yerindeyse istediği gibi giyinir. Şalvar gibi pantolonlarla çalışmanın anlamı yok. Askerde aynada "kıyafetini üzerine oturt" yazıyordu. Üniformalı mesleklerde gösterişli olmak önemli.


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
07 Nisan 2025 10:28
Bütün dertler bitti, bu mu kaldı, Maaş ve çalışma şartları yoğunlaşın , Ozel Güvenlik Zabıta Öğretmen vs bir çok kurum maaşları Polisin çok çok ok üstüne çıktı...

Dextrian
Şube Müdürü
07 Nisan 2025 10:33

Dayı yanlış anlama da mahalle yanarken saçını taramaya dönmüş senin bu konu. Her derdimiz bitti bu kaldı


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
07 Nisan 2025 10:40

............................ EDİT

Dextrian, 42 dk. önce

Dayı yanlış anlama da mahalle yanarken saçını taramaya dönmüş senin bu konu. Her derdimiz bitti bu kaldı

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerRamazan bayramı ödüllendirmesiPolisin sorunları nelerdir?İcralık polisler2025 banka promosyonuYüz kızartıcı suç nedeniyle disiplin kuruluna çıkmaTeşkilatın 180'inci yılında 180 bin lira promosyonGörev yaptığımız yerde tekrar çalışamama5434-5510 adaletsizliğine dur de!Büro personelini gece ekipte çalıştırabilirler mi?

Sözlük

asomatognozi 1 koyun can derdinde,kasap et derdinde 1 feriğim 1 pazar sabahı erken kalkmak 2 dünya piyasası 1 Yurt dışı eğitim 1 pizzica 3 Ofis kazaları 1 indim dereye taş bulamadım 1 Burhan Altıntop 1

Son Haberler

Suriye lideri Şara, Türkiye'ye geliyorBakan Şimşek: Ekonomideki Son Çalkantı Kalıcı DeğilAdana'da Yankesicilik: İki Şüpheli TutuklandıMahir Polat Sağlık Durumu İçin Adli Tıp Kurumu'na Sevk EdiliyorEmniyet ve jandarma operasyonlarıyla 9 suç örgütü çökertildi

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi