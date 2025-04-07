Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2025 10:08
İlçede görev yapıyorum, il merkezinden alınan rapor kabul edilmiyor

Merhabalar. İl merkezinin küçük bir ilçesinde karakolda çalışıyorum. Yeni tayinim çıktı. Çalıştığım yer il merkezine 15 km ve burada çalışan herkes il merkezinden geliş gidiş yapıyor. Herkes merkezde ikamet ediyor. Aile hekimim il merkezinde rahatazlandim rapor verildi tarafıma. İstirahat raporu geçersiz sayılır diyorlar. İl merkezinden Sağlık ocağından aile hekiminden verilen rapor nasıl geçersiz sayılır bilgisi olan var mı


umtblc
Şube Müdürü
07 Nisan 2025 12:34

çalıştıgın il büyükşehir mi


mykıll
Memur
07 Nisan 2025 12:49
istirahatli saatinse alabilirsin diye biliyorum çalışma saatlerinde aldıysan sayılmıyor
Toplam 2 mesaj

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