Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2025 10:40
Atama nedeniyle banka promosyonu iadesi

Emniyetin bankalar ile yapmış olduğu 3 yıllık promosyon ücretini 2 yıl önce aldım. Tayinim çıktı. Şimdiki çalıştığım yer vakıfbankasıyla çalıyor, promosyonu halkbanktan almıştım. Atandığım ilde Vakıfbank'tan herhangi promosyon almadım. Bir kaç ay önce halk bankası beni aradı promosyonu geri kalan kısmını yatırmamı söyledi. Bende şimdiki çalıştığım bankadan promosyon almadığımı o yüzden ödeyemeyeceğimi belirttim. Daha sonra icra takibi başlattılar. Bende dilekçeyle icra takibini durdurdum. Şimdi tekrar itiraz etmişler. Zaten verdikleri para pul oldu maaşımıza göre adamlar neyin peşine düşmüş. Benim şimdi izlemem gereken yol nedir başına gelen bilgi sahibi olan meslektaşlarım yazarsa sevinirim. Arabulucu tayin etmişler beni arayacaklar. Ben kabul etmeyi düşünmüyorum. Mahkeme ne yönde karar veriyor, benim nasıl bir yol izlemem gerekiyor, emsal olan var mı bilgilendirirseniz sevinirim.

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