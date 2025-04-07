Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2025 10:58
2025 GYS VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAKKINDA

EVET PGM AÇIKLADI BU SENE KASIM AYINDA SINAV VAR ARKADAŞLAR.

SINAVDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER NELER OLACAK ACABA.

UZMAN KATİPLİK SINAVI DA BU SINAVIN İÇİNDE OLACAK MI ACABA?

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