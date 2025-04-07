Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2025 10:58
2025 GYS ve Ünvan değişikliği sınavı

evet pgm açikladi bu sene kasim ayinda sinav var arkadaşlar.

sinavda yapilacak deği̇şi̇kli̇kler neler olacak acaba.

uzman kati̇pli̇k sinavi da bu sinavin i̇çi̇nde olacak mi acaba?


E.Kayı Han
Editor
07 Nisan 2025 11:16

Yakında yönetmelik yayınlanır görürüz neler yaptıklarını.


KUBADABAD35
Memur
07 Nisan 2025 11:16

link paylaşır mısınız. görünmüyor.


E.Kayı Han
Editor
07 Nisan 2025 11:16

PGM'nin x hesabında paylaşıldı.

KUBADABAD35, 2 saat önce

link paylaşır mısınız. görünmüyor.


kenandere
Aday Memur
07 Nisan 2025 11:47

Öncelikle hayırlı olsun. Bu sınava çoğu kişi çok iyi hazırlanacaktır, çünkü mülakata gitmek çok zorlaştığı gibi mülakata gitmek %70 olumlu müdür olmak demek olacaktır. Çok iyi çalışmanızı tavsiye ederim, şu an 6-7 ay gibi bir süre var gözüksede bu süre emin olun çok çabuk geçecektir, hatta hakkıyla hazırlanmak için az bir süre var, o yüzden iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim, önümüz yaz, bayramdı, adli tatildi hemen sınav tarihi gelecektir, konularda da çok ciddi değişiklik olacağını düşünmüyorum, hakkıyla yapacak olanın kazanması dileğiyle.

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