Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Nisan 2025 11:03
Yoksulluk Sınırı 82 bin 271 lira.

BES-AR: 2025 Mart Ayı Açlık Sınırı 32 Bin 699 Lira, Yoksulluk Sınırı 82 bin 271 lira.

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