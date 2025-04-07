Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Nisan 2025 11:10
Sözleşmeliden kadroya geçişte maaş değişikliği

3+1 sözleşmeli memur olarak çalışıyorum.Süre dolunca inşallah kadroya geçiyoruz ancak kadroya geçince maaşta ne kadar bir artış oluyor bilen var mı?

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